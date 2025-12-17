Гарт: FIL не объяснила причины отзыва нейтрального статуса у трех саночников

Исполнительный комитет Международной федерации санного спорта принял решение исключить Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову из списка спортсменов, получивших нейтральный статус

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) в официальном письме Федерации санного спорта России (ФССР) не указала, почему приняла решение лишить нейтрального статуса трех саночников. Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

Читайте также

AP: трем российским саночникам запретили участвовать в этапе Кубка мира

"Исполнительный комитет Международной федерации санного спорта принял решение исключить Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову из списка спортсменов, получивших нейтральный статус, - рассказала Гарт. - Такое решение исполком FIL объяснил рекомендацией независимой комиссии международной федерации. О принятом исполкомом FIL решении нам сообщили в официальном письме, в котором говорится, что в последние дни независимая комиссия FIL провела расследование и переоценку нейтрального статуса саночников и их тренеров на основе недавно полученной информации. Причины решения не были указаны".

"Считаю такое отношение к спортсменам неэтичным и неуважительным. После проверки кандидатов на получение статуса AIN FIL решила предоставить его шести спортсменам, они уже приняли участие в квалификационных заездах в Италии. Мы приложили много сил для того, чтобы спортсмены смогли принять участие как в тестовых мероприятиях на олимпийской трассе в Кортина-д'Ампеццо, так и на этапе Кубка мира в США. Визы, логистика... И вот, когда команда AIN уже прибыла в Лейк-Плэсид, в день первых тренировочных заездов международная федерация присылает новое решение. Конечно, нам еще предстоит изучить его с юридической точки зрения", - добавила глава ФССР.

Ранее FIL допустила до участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе шестерых спортсменов из РФ. Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, как ожидается, смогут выступить на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Они уже приняли участие в официальных тренировках 16 декабря.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных соревнованиях на протяжении трех последних сезонов из-за ситуации на Украине.