Российская горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус от FIS

Ранее нейтральный статус получили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева

ТАСС, 17 декабря. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

К апелляции Федерации лыжных гонок России присоединились Паралимпийский комитет России и 12 атлетов. Среди них были Травиничева, Коростелев, Галунин, фристайлистка Лана Прусакова, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун на лыжах с трамплина Даниил Садреев, а также параспортсмены различных дисциплин: Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян, Иван Голубков, Полина Новаковская и Михаил Слинкин.

Плешковой 28 лет. Она дважды становилась бронзовым призером Универсиады. Горнолыжница принимала участие в Олимпиаде в Пекине. Ее лучшим результатом стало 10-е место в комбинации.