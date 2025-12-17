Голкипер "Сочи" Самсонов оценил шансы команды на выход в плей-офф КХЛ

По словам вратаря, у игроков команды постепенно появляется вера в себя

Вратарь "Сочи" Илья Самсонов © Ethan Miller/ Getty Images

ТАСС, 17 декабря. "Сочи" нужна длительная победная серия, чтобы выйти в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал вратарь команды Илья Самсонов.

"Мы набираем очки, неплохо провели октябрь и часть декабря. Были отрезки, когда брали очки в двух матчах подряд. Я думаю, у ребят постепенно появляется вера в себя. Вы говорите про отрыв - но стоит выиграть четыре матча подряд, и он сильно сокращается. Я, честно, турнирную таблицу не смотрел, но понимаю: нам нужны победные серии, а не так, что одну выиграли, две проиграли", - сказал Самсонов.

"Сочи" занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 23 очка в 32 играх. Команда отстает от зоны плей-офф на 16 очков. В следующем матче КХЛ "Сочи" 17 декабря дома встретится с магнитогорским "Металлургом".