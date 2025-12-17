Сафонов вошел в стартовый состав ПСЖ на финал Межконтинентального кубка

ДОХА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА с бразильским "Фламенго". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Встреча пройдет в катарском Эр-Райяне и начнется в 20:00 мск.

Сафонов провел три последних матча за ПСЖ, два из которых - "на ноль". Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

"Фламенго" является действующим победителем самого престижного клубного турнира Южной Америки - Кубка Либертадорес.