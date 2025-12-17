Бывший футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии

Нападающий является рекордсменом национальной команды по количеству матчей

Редакция сайта ТАСС

Ахмед Муса © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТАСС, 17 декабря. Трехкратный чемпион России по футболу в составе московского ЦСКА Ахмед Муса завершил карьеру в сборной Нигерии. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Муса является рекордсменом по числу матчей за сборную Нигерии, проведя 111 игр, в которых забил 18 голов.

"Я с гордостью носил этот значок 15 лет. Я отдал все. Спасибо, Нигерия, мое сердце всегда будет зеленым", - написал Муса.

Мусе 33 года, он выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и во второй части сезона-2017/18. В активе форварда 184 матча, 61 гол и 33 результативные передачи в составе российского клуба. Также футболист играл за нидерландский "Венло", английский "Лестер", "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, нигерийский "Кано Пилларс" и турецкие "Фатих Карагюмрюк" и "Сивасспор".

В составе сборной Нигерии Муса становился победителем Кубка африканских наций в 2013 году.