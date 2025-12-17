"Интер Майами" объявил о продлении контракта с Суаресом

Соглашение рассчитано до конца 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Интер Майами" Луис Суарес © Leonardo Fernandez/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Уругвайский нападающий Луис Суарес подписал новый контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года.

Суаресу 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с 2024 года. В составе клуба он стал победителем регулярного чемпионата MLS (2024) и обладателем Кубка MLS (2025). За два сезона Суарес забил за клуб 42 гола во всех турнирах, что является вторым результатом в истории команды (лидирует Лионель Месси - 77 голов).

Ранее Суарес играл за уругвайский "Насьональ", бразильский "Гремио", испанские "Барселону" и "Атлетико", английский "Ливерпуль", нидерландские "Аякс" и "Гронинген". Он является чемпионом Нидерландов, пятикратным чемпионом Испании, четырежды нападающий выигрывал кубок страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За сборную Уругвая Суарес провел 143 матча, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година - 161). Форвард забил 69 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.