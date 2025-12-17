ЦСКА не ведет переговоры с "Пари НН" о переходе Боселли

Игроки ЦСКА © Евгений Мессман/ ТАСС

ТАСС, 17 декабря. Футбольный клуб ЦСКА не ведет переговоры с "Пари Нижний Новгород" о покупке полузащитника Хуана Боселли. Об этом рассказал "Спорт-Экспрессу" директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Ранее появилась информация, что "Краснодар" и ЦСКА хотят приобрести Боселли этой зимой.

"Мы не ведем переговоры с "Пари НН" о Боселли", - сказал Брейдо.

Боселли 26 лет, он выступает за "Пари НН" с 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в разных турнирах и забил 10 голов. Контракт Боселли с "Пари НН" рассчитан до лета 2026 года.

После первой части сезона Мир - Российской премьер-лиги ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 играх. "Пари НН" с 14 очками занимает 14-е место.