"Локомотив" подписал контракт с аргентинским футболистом Лукасом Верой

Лукас Вера © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" заключил контракт с аргентинским полузащитником Лукасом Верой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона-2027/28.

В России Вера ранее выступал за "Оренбург" и "Химки". Последним клубом полузащитника была "Аль-Вахда" из ОАЭ, за которую игрок не провел ни одного матча. До переезда в Россию Вера играл за аргентинские "Ланус", "Олл Бойз" и "Уракан".

"Локомотив" после 18 туров набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.