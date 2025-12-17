Коган уверен в скором возвращении российских фигуристов на мировую арену

18 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган © Михаил Терещенко/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган уверен в скором возвращении лучших фигуристов страны на международную арену. Об этом он заявил на жеребьевке чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Турнир стартует 18 декабря в ледовом дворце "Юбилейный".

"Я очень рад видеть каждого из вас, прошедшего сложный путь к чемпионату страны. Уверен, что в ближайшее время мы с вами будем выступать и на международной арене. Я очень надеюсь, что каждый из вас сможет и там показать наилучшее катание. А на льду "Юбилейного" уже завтра начнутся баталии в каждой дисциплине. Везде острая конкуренция, и я каждому из вас желаю великолепного выступления", - сказал Коган.