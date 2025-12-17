Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов забил свой первый гол за "Металлург"

Нападающий отличился в игре с "Сочи"

Редакция сайта ТАСС

Евгений Кузнецов © Петр Ковалев/ ТАСС

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу за магнитогорский "Металлург" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге.

Кузнецов отличился в третьем периоде выездного матча с "Сочи", сделав счет 6:0. 33-летний нападающий также отметился голевой передачей.

В "Металлург" Кузнецов перешел в октябре. Матч с "Сочи" стал для него 14-м в составе магнитогорской команды.