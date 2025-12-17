Кубок Анатолия Рахлина может получить статус этапа юниорского Большого шлема

По словам главы Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаила Рахлина, Международная федерация дзюдо хочет ввести в юниорском спорте рейтинговые турниры

Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Кубок Анатолия Рахлина по дзюдо может войти в состав этапов Большого шлема среди юниоров. Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и клуба дзюдо "Турбостроитель", основатель Фонда развития спорта имени Анатолия Рахлина Михаил Рахлин.

"Раскрою инсайд. Международная федерация дзюдо хочет ввести в юниорском спорте рейтинговые турниры наподобие взрослых, где проводятся Кубки мира и этапы Большого шлема. Сейчас мы уже разговариваем о том, чтобы Кубок Анатолия Рахлина среди юниоров внести в международный календарь дзюдо и он был обязателен для всех международных федераций дзюдо. Наверное, будет называться этапом Большого шлема среди юниоров", - сказал Михаил Рахлин.

Кубок Анатолия Рахлина организуют и проводят клуб дзюдо "Турбостроитель", Фонд поддержки и развития спорта имени Анатолия Рахлина и Федерация дзюдо Санкт-Петербурга в партнерстве с правительством города.

Турнир входит в перечень особо значимых международных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации. В 2018 году Кубок Рахлина посетил президент РФ Владимир Путин. В 2025 году в турнире приняли участие порядка 500 спортсменов из 48 регионов России, а также из 10 стран.