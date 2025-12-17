"Металлург" обыграл "Сочи" в матче КХЛ со счетом 6:1

Магнитогорская команда возглавляет Восточную конференцию и общую таблицу КХЛ

Игроки "Металлурга" © Петр Ковалев/ ТАСС

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 6:1 одержал победу над "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Федоров (9-я минута), Александр Петунин (11), Игорь Нечаев (16), Дерек Барак (18), Руслан Исхаков (33) и Евгений Кузнецов (45). У проигравших отличился Сергей Попов (59).

"Металлург" возглавляет Восточную конференцию и общую таблицу КХЛ, набрав 55 очков в 35 встречах. "Сочи" занимает последнее, 11-е место на Западе, а также замыкает общую таблицу лиги. В активе клуба 23 очка после 33 игр.

Следующий матч "Металлург" проведет 19 декабря в гостях с челябинским "Трактором". "Сочи" 21 декабря на выезде сыграет с астанинским "Барысом".

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома обыграл владивостокский "Адмирал" (3:1).