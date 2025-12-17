В федерации дзюдо заявили, что "Битва городов" превосходит все ожидания

Финальный этап молодежного турнира проходит на федеральной территории Сириус

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новый молодежный турнир дзюдоистов "Битва городов", финал которого проходит на федеральной территории Сириус, по накалу борьбы превосходит все ожидания. Об этом ТАСС заявил спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР), призер чемпионатов мира Кирилл Денисов.

Двухнедельный марафон, организованный ФДР и благотворительной программой "ДоброFON", стартовал в Сириусе 6 декабря, победитель турнира получит более 35 млн рублей - призовой фонд соревнований стал крупнейшим в истории юношеских турниров по олимпийским единоборствам. Больше всех в отборе в суперфинал продержалась команда из Бразилии, также в турнире участвовали дзюдоисты США, Франции, Словении, Южной Кореи, Монголии, Греции и Кубы. Бразилия выбыла из борьбы на стадии отбора в полуфинал.

"Ожидания начала турнира полностью оправдались и даже были превзойдены. Турнир стал большим международным праздником дзюдо. В восторге и российские, и иностранные спортсмены: гостеприимство и атмосфера соревнований произвели на них сильнейшее впечатление. Мы долго собирали иностранные команды, у многих были сомнения, но уже после возвращения зарубежные участники присылают очень теплые отзывы. Это радует и дает ощущение, что мы действительно возвращаемся в международное спортивное пространство", - рассказал Денисов.

Турнир проходит в необычном для дзюдо формате - каждое командное противостояние длится до 13 побед, что позволяет провести до 25 схваток в одном матче. Отборочные этапы проходили во всех федеральных округах России. Всего в суперфинал отобралось 32 команды, которые были распределены по восьми группам. Два финалиста турнира определятся 18 декабря. 19 декабря станет известен обладатель главного приза "Битвы городов".

"Формат соревнований уникальный: много борьбы, высокий уровень, эмоции - как на чемпионате мира. И многие, кстати, именно с чемпионатом мира его и сравнивали по нагрузке, по эмоциям, по ответственности. Для многих ребят это был первый опыт участия в турнире такого масштаба. Кто-то переволновался, кто-то устал, но довольны остались все - даже те, кто проиграл, хотят снова вернуться и выступить здесь еще раз", - отметил Денисов.

"Участники живут в комфортных условиях, тренируются, успели посетить экскурсии, увидели Красную Поляну и олимпийские объекты. За 7-10 дней они полностью погрузились в атмосферу олимпийского Сочи и Сириуса и почувствовали уровень больших соревнований", - подчеркнул Денисов.