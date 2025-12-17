Невский Голливуд. Фигуристы провели жеребьевку перед чемпионатом России

Турнир стартует 18 декабря и пройдет во дворце "Юбилейный"

Аделия Петросян, генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган и президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Лучшие фигуристы страны узнали свои стартовые номера для выступления на чемпионате России. Жеребьевка прошла в пространстве на Лиговском проспекте.

Место проведения мероприятия можно было увидеть уже издалека - на фасаде транслировались кадры лучших выступлений спортсменов. Ко входу здания была выстелена красная дорожка. Фигурное катание уже давно зарекомендовало себя видом, где гармонично сочетаются спорт и современные модные тенденции. Еще сегодня спортсмены дефилируют в самых красивых нарядах, продуманных образах, а завтра диктуют стиль, рисуя авторские дорожки на льду.

Именно жеребьевка является стартовой точкой чемпионата России. Она задает общее настроение, вселяет ощущение большого праздника спорта. Центральная точка - фотозона, оформленная в новогоднем стиле. Каждый хочет попозировать и фотографам, и для личного архива.

Основная часть мероприятия - распределение стартовых номеров. Лидеры выступают в конце, те, кто ниже в рейтинге, - в начале. Традиционно фигуристы, вытянувшие первый номер, получают порцию аплодисментов зала. По удивительному совпадению будущим олимпийцам Аделии Петросян и Петру Гуменнику - только они допущены до участия в Играх в Италии - достались 15-е номера.

Обращаясь ко всем участникам предстоящего чемпионата, генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган выразил уверенность в скором допуске российских фигуристов к международным стартам. "Я очень надеюсь, что каждый из вас сможет и там показать наилучшее катание. А на льду "Юбилейного" уже завтра начнутся баталии в каждой дисциплине. Везде острая конкуренция, и я каждому из вас желаю великолепного выступления", - сказал он.

Впереди четыре дня праздника фигурного катания. Программу турнира в четверг откроют танцевальные дуэты и спортивные пары, в пятницу короткие программы покажут мужчины и женщины, в субботу определятся сильнейшие среди танцоров, пар и женщин, в воскресенье станет известен чемпион России в мужском одиночном катании, а также пройдут показательные выступления и церемония награждения.