"Енисей" рассматривает нескольких специалистов из РФ на пост главного тренера

9 декабря данный пост покинул Андрей Тихонов

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб "Енисей" рассматривает кандидатуры нескольких отечественных специалистов на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

9 декабря "Енисей" сообщил об уходе с поста главного тренера Андрея Тихонова. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

"Поиски нового главного тренера "Енисея" продолжаются. В числе кандидатов на эту должность рассматриваются несколько отечественных специалистов, обладающих необходимым опытом и квалификацией, - сообщили в клубе. - Перед новым наставником будет поставлена задача - показывать красивый и зрелищный футбол, а также улучшить положение "Енисея" в турнирной таблице чемпионата".

"Енисей" занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига), набрав 23 очка после 21 тура.