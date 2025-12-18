"Флорида" обыграла "Лос-Анджелес" в НХЛ. Тарасов отразил 27 бросков

Встреча завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Флориды" Даниил Тарасов © Ezra Shaw/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. "Флорида" обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл (23-я минута), Картер Верхаге (28), Сэм Беннетт (41). У "Лос-Анджелеса" отличились Йоэль Армиа (14), Кевин Фиала (45).

Голкипер "Флориды" Даниил Тарасов отразил 27 бросков из 29. Россиянин одержал четвертую победу в 11 матчах сезона. Нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями.

"Флорида" занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 38 очков в 33 матчах. "Лос-Анджелес" идет на четвертом месте Тихоокеанского дивизиона с 37 очками после 33 встреч.

В следующем матче "Флорида" в ночь на 20 декабря по московскому времени примет "Каролину", "Лос-Анджелес" днем ранее на выезде встретится с "Тампой".