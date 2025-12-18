Защитник "Юты" Сергачев отдал голевой пас в матче НХЛ с "Детройтом"
Редакция сайта ТАСС
03:57
ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. "Юта" обыграла "Детройт" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевой передачей в составе победителей отметился российский защитник Михаил Сергачев, в его активе 4 шайбы и 19 передач в 36 матчах текущего сезона. Нападающий "Юты" Даниил Бут не отметился результативными действиями.
"Юта" идет на четвертом месте Центрального дивизиона с 37 очками после 36 матчей. "Детройт" возглавляет Атлантический дивизион с 41 очком после 35 игр. В следующем матче "Юта" в ночь на 20 декабря по московскому времени примет "Нью-Джерси", "Детройт" вечером 20 декабря на выезде встретится с "Вашингтоном".
В другом матче игрового дня "Сент-Луис" на своем льду победил "Виннипег" (1:0).