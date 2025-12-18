Передачи Свечникова и Никишина помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков отразил 25 бросков

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. "Каролина" в гостях со счетом 4:1 обыграла "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джексон Блейк (14-я минута), Себастьян Ахо (43, 60), Сет Джарвис (45). У "Нэшвилла" отличился Филип Форсберг (49).

В составе "Каролины" двумя голевыми передачами отметился нападающий Андрей Свечников. В текущем сезоне он набрал 20 (7 голов + 13 голевых передач) очков после 33 игр. Также одной голевой передачей отметился защитник гостей Александр Никишин, на его счету теперь 13 (4+9) очков в 32 матчах сезона.

Голкипер "Каролины" Петр Кочетков отразил 25 бросков из 26 и одержал шестую победу в сезоне при одном поражении. Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков не отметился результативными действиями.

"Каролина" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 46 очками после 33 матчей. "Нэшвилл" идет на последнем, восьмом месте Центрального дивизиона с 30 очками после 33 встреч. В следующем матче "Каролина" в ночь на 20 декабря по московскому времени на выезде сыграет с "Флоридой", "Нэшвилл" в ночь на 21 декабря примет "Торонто".