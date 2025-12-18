Российского тренера по санному спорту Петракова лишили нейтрального статуса

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) наряду с тремя спортсменами из России лишила нейтрального статуса тренера Артема Петракова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIL.

"Комиссия FIL по нейтральному статусу (AIN) рекомендовала исполкому FIL лишить статуса AIN спортсменов Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову, а также тренера Артема Петракова. Исполком FIL последовал рекомендации независимой комиссии AIN", - сообщили в FIL.

Как сообщал ранее ТАСС, Международная федерация санного спорта лишила трех саночников из России нейтральных статусов на основании новых, ранее неизвестных фактов.

Горбацевич, Мазур и Шамова из-за лишения нейтрального статуса не смогут выступить на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) и отобраться на Игры в Италию. Другие три саночника из России, Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик, как ожидается, смогут принять участие в соревнованиях, которые являются квалификационными на Олимпиаду-2026. Они уже приняли участие в официальных тренировках 16 декабря.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт ранее заявила ТАСС, что считает действия FIL в отношении Горбацевича, Мазур и Шамовой неуважительными и неэтичными. ФССР намерена изучить правомерность решения FIL о лишении спортсменов нейтральных статусов с юридической точки зрения.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов из-за ситуации на Украине.