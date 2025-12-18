Дегтярев назвал Сафонова настоящим наследником Яшина

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов провел великолепный матч за Межконтинентальный кубок, игрок является настоящим наследником Льва Яшина. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским "Фламенго". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

"Поздравляю Матвея Сафонова с великолепной игрой и новым рекордом ФИФА, - написал Дегтярев. - Настоящий наследник великого Льва Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Русские "звезды" вспыхивают и в хоккее, и в футболе, и в десятках других видов спорта, несмотря на все запреты и дискриминационные меры. Лишнее подтверждение того, что без России мировой спорт всегда будет не тот".

Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

17 декабря 1963 года Яшин стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. Он является единственным вратарем, удостоенным этой награды. Яшин выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, за сборную СССР играл с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пять раз становился серебряным, один раз - бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды выигрывал Кубок СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Он умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.