Аршавин пожелал Сафонову дальше "покорять Европу"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин пожелал российскому вратарю французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" дальше покорять Европу и продвигать русский язык. Комментарий Аршавина приводит пресс-служба сборной России.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

"Матвей, поздравляю тебя с первым "покером" и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе", - сказал Аршавин.

"Покером" на футбольном сленге называются четыре мяча, забитых одним игроком в одном матче. Аршавин в обращении Сафонову показал жест, который он продемонстрировал после того, как, выступая за лондонский "Арсенал", забил четыре мяча в ворота "Ливерпуля" в чемпионате Англии сезона-2008/09.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.