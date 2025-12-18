ПСЖ распродал все футболки Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" распродал все футболки с номером российского вратаря Матвея Сафонова после победы в финале Межконтинентального кубка.

Как убедился корреспондент ТАСС, в официальном онлайн-магазине клуба больше нет футболок Сафонова, как и другой атрибутики с его именем. При этом до сих пор можно купить футболку или, например, календарь с номером и фамилией любого другого игрока ПСЖ.

17 декабря ПСЖ в серии пенальти одержал победу над бразильским "Фламенго". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых Сафонов отразил четыре удара, французский клуб выиграл со счетом 2:1. Россиянин стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.