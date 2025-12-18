Введение единой спортивной формы в школах продолжат обсуждать в 2026 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вопрос введения в школах единой спортивной формы продолжат обсуждать в следующем году. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Ранее Матыцин вместе с другими депутатами выдвинул инициативу о введении единой спортивной формы в школах.

"Благодарен коллегам-депутатам из профильного и других комитетов, что эта инициатива была нами сформулирована, - сказал Матыцин. - И в министерстве спорта, и в министерстве просвещения позитивно отнеслись к идее введения единой спортивной формы. Спортивная форма символизирует цвета российского флага, это имеет воспитательный характер. Этот вопрос не требует внесения изменений в федеральном законодательстве. Достаточно приказа со стороны министерства просвещения".

"Все призывы сделаны, позитивные ответы получены. Это будет наше пожелание руководству ведомств, чтобы такое решение в новом году было принято. Сложностей я в этом не вижу, это не дорогостоящее событие", - добавил Матыцин.