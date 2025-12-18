Дегтярев предложил включить самбо в программу Европейских игр 2027 года

В четверг министр спорта России провел встречу с министром молодежи и спорта Турции Османом Баком

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил включить самбо в программу Европейских игр 2027 года, которые пройдут в Турции. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

В четверг Дегтярев провел встречу с министром молодежи и спорта Турции Османом Баком.

"Отдельно поблагодарил турецкую сторону за признание самбо в Турции. Турецкие спортсмены смогли впервые выступить на чемпионате и первенстве мира по самбо 2025 года и сразу продемонстрировали высокий уровень подготовки. Это подтверждает, что самбо органично вписывается в спортивную экосистему Турции. В 2027 году Турция примет Европейские игры. Предложил господину Баку рассмотреть возможность проведения переговоров с Европейской и Международной федерациями самбо о включении соревнований по самбо в программу Игр", - написал Дегтярев.

"Участие турецких спортсменов в Играх будущего говорит о заинтересованности в развитии фиджитал-спорта. Мы готовы продолжать обмен опытом по подготовке мероприятий, обучению специалистов и развитию молодежных программ в сфере цифровых дисциплин", - добавил министр.

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" (Games of Future) стартовал в четверг в Абу-Даби. Предыдущие Игры будущего прошли в Казани в феврале 2024 года.