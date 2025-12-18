Кравец и Галлан будут тренировать KHL World Stars на Матче звезд

Мероприятие пройдет 7-8 февраля в Екатеринбурге

Главный тренер "Шанхая" Жерар Галлан © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный тренер казахстанского "Барыса" Михаил Кравец и канадский наставник китайского "Шанхай Дрэгонс" Жерар Галлан будут тренерами команды KHL World Stars на Фонбет - Матче звезд 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч звезд КХЛ пройдет 7-8 февраля в Екатеринбурге в рамках Недели звезд КХЛ.

Командой-хозяином станет KHL Ural Stars - сборная, составленная из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева". В команду KHL World Stars вошли легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. Также в турнире сыграет команда KHL U23 Stars.

Кравецу 62 года, он возглавляет "Барыс" с начала текущего сезона. Ранее в КХЛ он тренировал подмосковный "Витязь", хабаровский "Амур", омский "Авангард" и китайский "Куньлунь Ред Стар". Галлану 62 года, перед началом текущего сезона он возглавил "Шанхай". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) канадец возглавлял "Коламбус", "Флориду", "Вегас" и "Нью-Йорк Рейнджерс".