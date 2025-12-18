Французский портал эмоционально отреагировал на выступление Сафонова

Actu Foot выразил восторг игрой российского вратаря в финале Межконтинентального кубка

ПАРИЖ. 18 декабря. /ТАСС/. Французский портал Actu Foot выразил восторг игрой российского голкипера французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго".

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии 11-метровых французский клуб выиграл со счетом 2:1.

"Но кто ты такой, Матвей Сафонов? Четыре сейва в этой серии пенальти. ПСЖ побеждает в Межконтинентальном кубке", - написали журналисты портала.

Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка в составе ПСЖ и первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых - "на ноль". Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.

Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.