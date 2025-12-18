Якубов стал тренером "Динамо", вернувшись в хоккейный клуб спустя 16 лет

Якубов назначен старшим тренером московского клуба

Редакция сайта ТАСС

Старший тренер "Динамо" Равиль Якубов © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Равиль Якубов назначен старшим тренером московского "Динамо", вернувшись в хоккейный клуб спустя 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Специалист вошел в тренерский штаб Вячеслава Козлова, которого 17 декабря утвердили в качестве главного тренера "Динамо".

Якубову 55 лет, он является воспитанником "Динамо" и работал помощником главного тренера в клубе с 2007 по 2009 год, выиграв с ним Кубок Шпенглера (2008). В Фонбет - Континентальной хоккейной лиге Якубов также работал в качестве помощника главного тренера в нижнекамском "Нефтехимике", подмосковном "Витязе" и ЦСКА. С армейским клубом специалист по три раза выигрывал Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и Кубок Континента (2019, 2020, 2021).

В качестве игрока Якубов становился чемпионом СССР (1991), СНГ (1992) и России (1993, 1995) в составе московского "Динамо".

Московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 35 матчах. В следующем матче московский клуб 18 декабря примет казахстанский "Барыс".