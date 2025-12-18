Фигуристка Фролова вернула прошлогоднюю произвольную программу

На чемпионате России спортсменка будет исполнять произвольную программу на музыку из мюзикла "Кошки"

Анна Фролова © Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Фролова будет катать на чемпионате России прошлогоднюю произвольную программу. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Фролова на чемпионате России будет исполнять прошлогоднюю произвольную программу на музыку из мюзикла "Кошки", - сообщил источник.

В нынешнем году она исполняла произвольную программу под песню Miracle в исполнении певицы Сары Брайтман.

Чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.