ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФигурное катание

Фигуристка Фролова вернула прошлогоднюю произвольную программу

На чемпионате России спортсменка будет исполнять произвольную программу на музыку из мюзикла "Кошки"
Редакция сайта ТАСС
10:22

Анна Фролова

© Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Фролова будет катать на чемпионате России прошлогоднюю произвольную программу. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Фролова на чемпионате России будет исполнять прошлогоднюю произвольную программу на музыку из мюзикла "Кошки", - сообщил источник.

В нынешнем году она исполняла произвольную программу под песню Miracle в исполнении певицы Сары Брайтман.

Чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. 

Фигурное катаниеЧемпионат России по фигурному катанию