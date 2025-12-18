Женский футбольный "Спартак" продлил контракт с главным тренером Козловым

Под руководством специалиста клуб в минувшем сезоне впервые в своей истории стал чемпионом России

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский женский футбольный клуб "Спартак" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Вадимом Козловым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Новое соглашение специалиста со "Спартаком" действует до конца 2027 года.

Козлову 35 лет, он возглавил "Спартак" в 2023 году. Под его руководством клуб впервые в своей истории стал чемпионом России (2025), также Козлов приводил "Спартак" к бронзовым медалям в чемпионате страны (2024). Ранее тренер работал в женском футбольном клубе "Строгино", с которым становился победителем Первой лиги в 2021 году.