Кафанов: Сафонов мог заранее готовиться к пенальти в Межконтинентальном кубке

Российский вратарь отразил четыре пенальти подряд в серии, принеся ПСЖ победу

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов мог заранее готовиться к серии пенальти в финале Межконтинентального кубка по футболу против бразильского "Фламенго". Такое мнение ТАСС высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В финале ПСЖ обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти в серии, принеся победу клубу.

"Насчет подсказок во время серии пенальти сказать не могу. Он подходил, брал полотенце, возможно, там что-то и было. Но есть и другая сторона медали: бьющие знали, что перед матчем Матвей изучал их манеру пробития пенальти. Тем ценнее каждый отбитый удар с 11-метровой отметки", - сказал Кафанов.

Сафонов стал первым голкипером, отразившим четыре пенальти подряд в послематчевой серии на турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Он провел четыре последних матча за клуб, два из которых - "на ноль". Ранее в течение сезона во всех играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.

Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.