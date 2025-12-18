КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма

После матча РПЛ нападающий "Краснодара" Джон Кордоба обвинил футболиста ЦСКА в расизме

Родриго Вильягра (ЦСКА) и Эдуард Сперцян ("Краснодар") © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал дисквалифицировать полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру по итогам матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

7 декабря "Краснодар" со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА. После матча нападающий "Краснодара" Джон Кордоба обвинил Вильягру в расизме.

"Сегодня рассматривали дело по матчу "Краснодар" - ЦСКА, в заседании приняли участие представители клубов. "Краснодар" предоставил видео без звука, на котором конфликт между Кордобой и Вильягрой зародился на поле. После свистка на перерыв Кордоба и Вильягра вместе уходят в подтрибунное помещение, и между ними идет диалог, Кордоба начинает эмоционально показывать на Вильягру и пытается что-то говорить. Кордоба не обращался к делегату матча по поводу оскорбления, в подтрибунном помещении делегат тоже этого не слышал", - сказал Григорьянц.

"Краснодар" сказал, что футболисты готовы помириться, у них должна быть встреча в ближайшее время. КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма и решил прекратить дело", - добавил Григорьянц.

В своем объяснении Вильягра отрицал расистские высказывания со своей стороны. "Я категорически отрицаю, что с моей стороны прозвучали высказывания о принадлежности к какой-либо расе. Я признаю, что находился в напряженном состоянии, но я не произносил расистские высказывания, и, скорее всего, произошло недопонимание", - отметил футболист.

Вильягра выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах.