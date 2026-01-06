Статья

Не только у Месси и Роналду. Дети известных футболистов, которые добились успеха

Многие поклонники футбола знают, что и у Месси, и у Роналду сыновья серьезно занимаются этим видом спорта, и скоро у нас появится шанс увидеть их на поле на высоком уровне. Но и у других легенд футбола дети шли по стопам отцов и достигали успеха — иногда даже большего

Каспер и Петер Шмейхели © Michael Regan - FIFA/ FIFA via Getty Images

Петер и Каспер Шмейхели

Петер Шмейхель считается одним из лучших вратарей в истории футбола, хотя в датском клубе "Видорве" был заявлен как нападающий и даже забил шесть голов. Только потом он переквалифицировался в голкипера и перешел в местный гранд "Брондбю". Вратарем интересовались в Англии еще в конце 80-х, но оказался Петер в "Манчестер Юнайтед" только в 1991 году. В британском топ-клубе он стал легендой, став пятикратным чемпионом страны.

В 1992 году Шмейхель выиграл со сборной Дании чемпионат Европы, хотя формально этого не должно было произойти. Национальная команда попала на турнир вопреки игровым принципам, потому что прошедшая квалификацию Югославия была дисквалифицирована по политическим причинам. Победа принесла Петеру не только титул чемпиона Европы, но и титул лучшего вратаря в мире.

Петер Шмейхель © Clive Brunskill / Allsport/ Getty Images

Заканчивал он карьеру в стане принципиального врага "Юнайтед" "Манчестер Сити". Там же Шмейхель-старший отдал своего сына Каспера в клубную академию — младший пошел по стопам отца и стал вратарем. Он сыграл за "Сити" всего несколько матчей, в основном катаясь по арендам в низших английских дивизионах.

В 2011 году Каспер оказался в "Лестер Сити", с которым ему было суждено изменить историю британского футбола. В 2014-м клуб выиграл чемпионшип (вторую по силе лигу), в следующем сезоне закрепился в высшем дивизионе, а в 2016 году смог сенсационно выиграть Английскую премьер-лигу. Благодаря Шмейхелю-младшему "Лестер" впервые выступил в Лиге чемпионов и пробился в четвертьфинал. В 2021 году Каспер выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а в 2022-м перешел во французскую "Ниццу". Сейчас вратарь выступает за шотландский "Селтик" и продолжает в 39 лет оставаться основным голкипером в сборной Дании.

Лилиан, Маркус и Хефрен Тюрамы

Лилиан Тюрам — легендарный французский футболист, который в детстве собирался стать католическим священником, но нашел в себе спортивный потенциал. Его профессиональная карьера началась в клубе "Монако" в 1991 году. Именно там зарекомендовал себя как защитник топ-класса и был вызван в сборную Франции.

Славу он обрел в Италии — с 1996 года Лилиан выступал за "Парму". К тому моменту Тюрам стал основным игроком национальной команды. Будучи защитником, он очень редко угрожал воротам противника и за всю карьеру в сборной забил всего два мяча — дубль в ворота Хорватии в полуфинале чемпионата мира в 1998 году (2:1). Благодаря голам Тюрама Франция вышла в финал и выиграла турнир. Через два года защитник помог национальной команде закрепить успех и выиграл со сборной чемпионат Европы.

В 2001-м Лилиан перешел в "Ювентус", в составе которого четырежды становился чемпионом Италии. Однако после скандала о договорных матчах "старую синьору" понизили в классе, и в 2006 году Тюрам перешел в "Барселону". Проведя два сезона за испанский гранд, он вернулся во Францию, где собирался подписать контракт с ПСЖ. Но медобследование в Париже выявило у Лилиана проблемы с сердцем, и в 36 лет защитник завершил игровую карьеру.

Лилиан Тюрам © Tim De Waele/ Getty Images

Сыновья Тюрама родились в Италии, когда он выступал за "Парму". В отличие от отца, который был топовым защитником, его дети играют на других позициях: Маркус — нападающий, а Хефрен — полузащитник. Кстати, у Лилиана есть еще и кузен — Йоанн, который "закрывал" пустующее в семье амплуа — выступал в роли вратаря.

Старший сын начал с французских "Сошо" и "Генгама", а в 2019 году перешел в менхенгладбахскую "Боруссию", где показал хорошие результаты. В 2022-м он поехал вместе со сборной Франции на чемпионат мира и отдал голевой пас в финале. Хоть национальной команде и не покорился турнир, но по итогам сезона Маркус перешел в итальянский "Интер". Этот клуб является принципиальным противником "Ювентуса", в котором долго играл его отец. В "Интере" он стал лидером атаки: в 2023-м выиграл чемпионат Италии и дошел до финала Лиги чемпионов в 2025 году.

Самый младший Тюрам — Хефрен — прошел академию "Монако", как и его отец, но закрепиться в составе не смог. В 2019 году он перешел в "Ниццу", где стал главной звездой. В 2023-м Хефрен дебютировал за сборную Франции и сыграл вместе с братом. Через год молодой полузащитник (снова как папа) перешел в "Ювентус", где закрепляется в составе.

Альф-Инге и Эрлинг Холанды

Альф-Инге Холанд не был популярным на весь мир спортсменом, но стал очень важным футболистом для сборной Норвегии — в 1994 году он помог своей национальной команде отобраться на первый за почти 60 лет чемпионат мира. Защитник начинал играть на родине, а в 1993-м перешел в "Ноттингем Форест" из Английской премьер-лиги. Через четыре года он стал игроком "Лидс Юнайтед" и лидером обороны одной из самых надежных защитных линий в чемпионате.

В сентябре 1997 года в дерби против "Манчестер Юнайтед" в столкновении с Роем Кином Холанд нанес капитану противника травму. Он подумал, что ирландец симулирует, и призвал его подняться. Но Кина унесли с поля на носилках — Рой восстанавливался почти год. В 2000 году Холанд перешел в "Манчестер Сити". А еще через год в манчестерском дерби Кин, не забывший о нанесенной травме, нанес удар прямой ногой в правое колено норвежца, за что был удален с поля. Говорили, что Холанд рано завершил карьеру именно из-за этой травмы, хотя сам футболист это опровергает.

Альф-Инге Холанд © Stu Forster/ Allsport/ Getty Images

После завершения карьеры Альф-Инге сосредоточился на воспитании будущего футболиста. И сын защитника — Эрлинг — уже к 25 годам успел реализовать все амбиции своего отца. Нападающий привлек к себе внимание еще во время выступления в Норвегии, а в 2019 году перешел в "Ред Булл Зальцбург". Всего за полгода он стал целью номер один для многих грандов европейского футбола, забив 29 голов, среди которых были хет-трики "Генку" и "Ливерпулю" и дубль "Наполи" в Лиге чемпионов.

Через полгода Эрлинг перешел в дортмундскую "Боруссию", в составе которой выиграл Кубок Германии. Командных трофеев оказалось немного, но лично Холанд смог побить множество рекордов. Например, он первым забил хет-трик в дебютном матче с замены, отличился 23 мячами в 22 матчах, побив казавшийся вечным рекорд Уве Зеелера, а также стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим минимум два гола в четырех матчах подряд.

В 2022 году Холанд перешел в последний клуб своего отца — "Манчестер Сити", выиграв "требл" в дебютный сезон. Именно с его приходом Пепу Гвардиоле впервые покорилась Лига чемпионов с английской командой. В стане небесно-голубых Эрлинг установил новый рекорд по количеству голов за сезон в АПЛ — 36 забитых мячей. Холанд признается одним из главных нападающих поколения и повторяет важные для сборной результаты своего отца. Впервые с 1998 года Норвегия отобралась на чемпионат мира в 2026-м — где в последний раз выступала еще с Альфом-Инге в составе.

Чезаре и Паоло Мальдини

Чезаре Мальдини — одна из важнейших фигур старого итальянского футбола. В 1954 году он оказался в "Милане" и стал его легендой — за 12 сезонов в составе защитник провел 412 матчей. Помимо четырех чемпионств в составе "россонери", в 1963-м клуб с Чезаре взял первый для итальянских команд Кубок европейских чемпионов. В сборной Италии же у Мальдини особо не задалось — он сыграл за национальную команду всего 14 матчей. При этом его авторитет был настолько высок, что он, не являясь игроком основного состава, всегда выходил на матчи с капитанской повязкой.

После окончания игровой карьеры Чезаре стал тренером. Самый большой клубный успех для Мальдини-наставника был именно в "Милане" — в 1973 году "россонери" под его руководством взяли Кубок Италии и Кубок обладателей кубков УЕФА. С 1980 по 1986 год он был ассистентом Энцо Беарзота в сборной Италии, после чего сразу возглавил молодежку. Спустя несколько лет он трижды с ней взял чемпионат Европы — в 1992, 1994 и 1996 годах. После последнего из успехов он стал тренером главной сборной страны и дошел на чемпионате мира 1998 года до четвертьфинала. Последней работой Мальдини стал пост в национальной команде Парагвая, с которой он сенсационно вышел в плей-офф.

Чезаре Мальдини (в центре) © Evening Standard/ Getty Images

А его сын Паоло с детства мечтал пойти по стопам отца и стать футболистом "Милана". Мальдини начинал с академии "россонери" и дебютировал за клуб в 16 лет и 209 дней, по сей день оставаясь самым молодым футболистом "Милана", выступавшим в Серии А.

Если Чезаре был легендой итальянского футбола, то Паоло стал мировой звездой. Он провел в "Милане" лет вдвое больше, чем отец, — с 1984 по 2009 год. Ему семь раз покорился итальянский чемпионат и пять раз — Лига чемпионов. Паоло сыграл более тысячи официальных матчей и забил самый быстрый гол в истории ЛЧ в ворота "Ливерпуля", неоднократно признавался защитником года в Европе. При этом крупные международные турниры сборных ему не покорились. Он становился на них дважды серебряным и дважды бронзовым призером, закончив в национальной команде за четыре года до триумфа сборной Италии — в 2006 году она выиграла чемпионат мира.

Династия Мальдини продолжается и по сей день. Сыновья Паоло — Кристиан и Даниэль — профессионально занимаются футболом. У старшего карьера не задалась, и в 27 лет он стал агентом. А Даниэль к 24 годам пробился в состав "Аталанты", а в 2024 году уже сыграл первый матч за сборную Италии.

Патрик и Джастин Клюйверты

Патрик Клюйверт — воспитанник "Аякса", он был частью одного из лучших поколений клуба. Именно с его участием нидерландцам покорился их последний трофей Лиги чемпионов (в 1995 году). Более того, Клюйверт забил единственный гол в финале, который и принес победу его команде. В 1997 году он перешел в "Милан", но там провел один неудачный сезон, а через год перебрался в "Барселону". В стане сине-гранатовых он взял лишь одно чемпионство, но все равно стал одной из легенд клуба, сыграв 255 матчей и забив 120 голов.

В 2004 году Клюйверту пришлось покинуть "Барселону". У футболиста случались постоянные рецидивы травм, а сам он не соблюдал режим тренировок. Тогда он перебрался в Англию — в "Ньюкасл Юнайтед". Там он начал ярко, но здоровье постоянно напоминало о себе. Так, он сезон за сезоном менял команды, показывая все худшие результаты, и завершил карьеру в 2008 году в "Лилле".

В сборной Нидерландов Патрик был основным игроком и по сей день является одним из лучших бомбардиров в ее истории. В составе национальной команды он дважды добирался до полуфинала чемпионатов Европы.

Патрик Клюйверт © Ben Radford/ Allsport/ Getty Images

У Клюйверта три сына, и все пошли по стопам отца. Один из них, Рюбен, летом 2025 года перешел в "Олимпик Лион", пройдя нидерландскую и португальскую школу футбола, другой, Квинси, играет за молодежную команду "Витесса". На данный момент большего успеха достиг его третий сын — Джастин.

Он так же, как отец, прошел школу "Аякса". В 2017 году в первом сезоне за клуб он стал основным игроком и добрался с командой до финала Лиги Европы. Потом перешел в "Рому", где относительно стабильно играл два года, а потом ездил по арендам — в "РБ Лейпциг", "Ниццу" и "Валенсию". В 2023 году его выкупил английский "Борнмут", в котором он играет до сих пор и периодически обращает на себя внимание. Его главное достижение в клубе — признание игроком месяца в АПЛ в январе 2025 года после хет-трика в ворота "Ньюкасл Юнайтед", за который недолго выступал его отец.

