Алексея Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты" в сезоне

Полузащитник отличился на девятой добавленной ко второму тайму матча с "Сиэтлом" минуте

Футболист "Атланты" Алексей Миранчук © Kevin C. Cox/ Getty Image

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. "Атланта" признала гол российского полузащитника Алексея Миранчука в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Сиэтла" лучшим в сезоне-2025. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Миранчук отличился на девятой добавленной ко второму тайму минуте и помог команде восстановить равенство на табло.

В прошедшем регулярном чемпионате MLS "Атланта" заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф. Миранчук провел 36 матчей в разных турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.