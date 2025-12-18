"Ростов" снялся с розыгрыша Всероссийской хоккейной лиги

Такое решение было принято в связи с отсутствием финансирования Министерством спорта Ростовской области

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Клуб "Ростов" объявил о снятии с розыгрыша Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В связи с отсутствием финансирования Министерством спорта Ростовской области, хоккейный клуб "Ростов" вынужден сняться с чемпионата России", - говорится в заявлении "Ростова".

"Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения. Сохранение профессионального хоккейного клуба "Ростов" в чемпионате России - ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения", - добавили в пресс-службе.

В текущем сезоне "Ростов" после 35 матчей занимал последнее, 23-е место в турнирной таблице ВХЛ с 23 очками. Следующий матч ростовчане должны были провести 20 декабря в гостях против саратовского "Кристалла".

"Ростов" дважды выигрывал регулярный чемпионат ВХЛ (2017, 2019) и один раз - плей-офф Российской хоккейной лиги в сезоне-2014/15.