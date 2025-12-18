Стало известно время и место проведения Финалиссимы

Встреча между чемпионом Европы и обладателем Кубка Америки пройдет 27 марта в Катаре

ТАСС, 18 декабря. Сборные Испании и Аргентины по футболу проведут Финалиссиму 27 марта 2026 года в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола.

Игра начнется в 21:00 мск и пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле, который принимал финальный матч чемпионата мира 2022 года, где сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Финалиссима - матч, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки в 2024 году, обыграв в финале команду Колумбии (1:0 в дополнительное время), испанцы в 2024 году стали чемпионами Европы, победив в финале англичан (2:1).