Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России

Вторыми идут Василиса Кагановская и Максим Некрасов, третьими - Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Александра Степанова и Иван Букин © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Фигуристы получили за прокат 87,45 балла. Вторыми после ритм-танца идут Василиса Кагановская и Максим Некрасов (84,82), третьими - Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,22).

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются четырехкратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.

Произвольный танец фигуристы представят 20 декабря.