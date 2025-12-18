Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России

Второе место в соревнованиях спортивных пар занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье - Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

Анастасия Мишина и Александр Галлямов © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали 79,03 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42), третье - Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (70,81).

Мишиной 24 года, Галлямову 26 лет. Вместе спортсмены стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года, чемпионами мира (2021) и Европы (2022).

Произвольную программу пары представят 20 декабря.