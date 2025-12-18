Хоккеист "Нефтехимика" Шафигуллин ударил судью в лицо

Команда из Нижнекамска уступила омскому "Авангарду" со счетом 0:3

ТАСС, 18 декабря. Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Булат Шафигуллин ударил судью в лицо в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с омским "Авангардом". Встреча прошла в Нижнекамске.

Инцидент произошел на 32-й минуте. Шафигуллин был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

"Авангард" одержал победу со счетом 3:0. После 33 матчей омичи набрали 47 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" с 37 очками в 36 играх располагается на 5-й строчке.