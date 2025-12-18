Тедеев высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Минспорт России предлагает ужесточить лимит на легионеров в чемпионате страны к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле"

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев заявил, что ужесточение лимита на легионеров негативно влияет на развитие футбола. Комментарий специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

Минспорт России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле".

"Моя позиция такова: любые ограничения негативно влияют на развитие футбола. Конкуренция должна быть прозрачной и здоровой. Параллельно очень важно развивать детский футбол, чтобы российские футболисты появлялись естественно, через систему подготовки, а не с помощью протекции. Искусственно предоставленный шанс из-за лимита может быть вреден даже для самого игрока. Проблему нужно решать глубже, начиная с детских команд, только так можно решить вопрос, чтобы стабильно вырастали качественные доморощенные футболисты. Лимиты в этом плане, на мой взгляд, не нужны", - сказал Тедеев.

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.