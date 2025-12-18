"Барыс" прервал серию московского "Динамо" из семи побед в КХЛ

Казахстанская команда одержала победу со счетом 4:2

Главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Астанинский "Барыс" со счетом 4:2 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ансар Шайхмедденов (31-я минута), Семен Симонов (41), Иэн Маккошен (43) и Динмухамед Кайыржан (53). У проигравших отличились Максим Комтуа (28) и Никита Гусев (56).

"Динамо" провело первый матч после утверждения Вячеслава Козлова главным тренером команды. На протяжении девяти встреч он был исполняющим обязанности наставника. Бело-голубые прервали серию из семи побед.

"Барыс" после 37 матчей набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" с 48 очками в 36 играх располагается на 4-й строчке на Западе.

В следующем матче "Барыс" примет "Сочи", "Динамо" в гостях сыграет со столичным ЦСКА. Обе встречи пройдут 21 декабря.