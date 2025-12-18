Telegraf: бывший тренер "Спартака" Станкович возглавит "Црвену Звезду"

Серб покинул московскую команду в ноябре

Редакция сайта ТАСС

Деян Станкович © Софья Сандурская/ ТАСС

БЕЛГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович возглавит сербскую "Црвену Звезду". Об этом сообщает портал Telegraf.

По информации источника, Станкович согласился стать главным тренером команды с 2026 года. Он сменит на этом посту Владана Милоевича, под руководством которого белградская команда проведет заключительный матч 20 декабря. В чемпионате Сербии "Црвена Звезда" примет "Младость".

"Црвена Звезда" после 19 туров набрала 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидером с 46 очками является "Партизан".

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне "Спартак" под руководством серба занял четвертое место в Мир - Российской премьер-лиге и дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Станкович возглавлял "Црвену Звезду" с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории".

В качестве игрока Станкович выступал за "Црвену Звезду", с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские "Лацио", в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и "Интер", где пять раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза - кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.