Дзюдоисты из Нальчика и Щелкова встретятся в финале "Битвы городов" в Сириусе

Призовой фонд соревнований составил 35 млн рублей

ТАСС, 18 декабря. В Академии единоборств на федеральной территории Сириус определились финалисты международного турнира среди юношеских команд "Битва городов", организованного Федерацией дзюдо России и благотворительной программой "ДоброFON".

На протяжении почти двух недель 24 российских и 8 зарубежных команд в рамках группового этапа и плей-офф вели борьбу за выход в решающую стадию соревнований. Финалисты будут бороться за максимальную часть призового фонда турнира.

В первом из полуфиналов, прошедших в четверг, команда Нальчика к заключительным схваткам с дзюдоистами из Назрани подошла с преимуществом в 4 очка, однако ингушские спортсмены сумели навязать борьбу и сократить отставание до минимума - 11:12. Исход встречи решил Атхан Бичоев, заработавший победную оценку "юко" и выведший Нальчик в финал. Во втором полуфинале команда Щелкова встречалась с представителями Санкт-Петербурга. Дзюдоисты из Подмосковья уверенно начали матч и повели со счетом 4:0. Петербуржцы сумели заработать важные баллы и избежать разгрома, однако изменить ход встречи не смогли - 13:7 в пользу Щелкова.

Все команды, выступавшие на татами Академии единоборств, получат часть призовых средств. За победу на первой стадии команды получили 1 млн рублей, за поражение - 500 тыс. В плей-офф суммы удвоились, победители распределят около 35 млн рублей. Значительная доля заработанного будет направлена в региональные федерации дзюдо на развитие и поддержку детско-юношеского спорта.