Чемпионку Европы по карате 2021 года Чернышеву внесли в базу "Миротворца"

Редакция сайта ТАСС

Анна Чернышева © Amilcar Orfali/ Getty Images

ТАСС, 19 декабря. Чемпионка Европы по карате 2021 года Анна Чернышева внесена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ей вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме "Россия - спортивная держава", а также поддержку в проведении специальной военной операции.

Чернышевой 24 года. Она также является бронзовым призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Европы (2025).

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.