Армянский "Ноа" вышел в плей-офф Лиги конференций

Команда сыграет в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала

ТАСС, 19 декабря. Армянский футбольный клуб "Ноа" сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

В матче заключительного, шестого тура общего этапа "Ноа" уступил киевскому "Динамо" со счетом 0:2. Армянский клуб занял 19-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Команда из Армении впервые смогла выйти в плей-офф еврокубка.

В 1/8 финала Лиги конференций выходят 8 лучших команд по итогам общего этапа. Клубы, которые занимают места с 9-го по 24-е, получают возможность выступить в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала.

Первые матчи раунда плей-офф запланированы на 19 февраля, ответные - на 26 февраля. Жеребьевка состоится 16 января. "Ноа" может встретиться с нидерландским АЗ или словенским "Целе", за который выступает российский полузащитник Никита Иосифов. Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге.

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский "Челси". Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.