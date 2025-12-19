"Енисей" может подписать 2-3 футболистов в зимнее трансферное окно

В команду вернулся полузащитник Азер Алиев

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" может пополнить состав команды в зимнее трансферное окно двумя-тремя футболистами. В числе новичков клуба полузащитник Азер Алиев, уже выступавший за клуб, сообщили ТАСС в "Енисее".

"В целом команда укомплектована. Возможно, что в зимнее трансферное окно "Енисей" усилят 2-3 новичка, - сообщили в клубе. - Одну из позиций уже занял воспитанник красноярского футбола - Азер Алиев. Он уже защищал цвета нашего клуба и вновь готов внести свой вклад в успех команды".

31-летний Алиев - воспитанник красноярского клуба, он выступал за команду с 2012 по 2017 год. Последним клубом полузащитника был бакинский "Нефтчи", с которым он разорвал контракт.

В клубе отметили, что зимой будут трансферы "на выход". "Однако в процессе селекции нам придется расстаться с некоторыми игроками, чтобы обеспечить оптимальную конкуренцию и баланс в команде. Мы уверены, что эти изменения пойдут на пользу клубу", - подчеркнул собеседник агентства.

"Енисей" занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига), набрав 23 очка после 21 тура.