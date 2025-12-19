Форвард "Вашингтона" Овечкин не набрал очков в матче НХЛ с "Торонто"

Его команда одержала победу со счетом 4:0

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто".

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "Вашингтона". Шайбы забросили Алексей Протас (14-я минута), Джейсон Чикран (17, 45) и Джон Карлсон (49).

Овечкин провел на площадке 18 минут 30 секунд, нанеся 4 броска по воротам. Форвард во втором матче подряд ушел с площадки без набранных очков. В его активе 14 шайб и 17 результативных передач в 34 играх сезона.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 42 очка в 34 матчах. "Торонто" идет седьмым в Атлантическом дивизионе, имея в активе 35 очков после 33 встреч.

В следующем матче "Вашингтон" 20 декабря дома примет "Детройт", "Торонто" в ночь на 21 декабря в гостях сыграет с "Нэшвиллом".