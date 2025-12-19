Шайбы Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Коламбус" в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © David Berding/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Российские нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко забросили по шайбе, отличившись в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбуса".

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Миннесоты". В составе победителей шайбы забросили Райан Хартман (34-я минута), Тарасенко (37), Йоэль Эрикссон Эк (52), Капризов (59) и Мэтт Болди (59). У проигравших отличился Зак Веренски (16 и 38).

Капризов также отметился двумя результативными передачами. В эпизоде с голом Тарасенко в роли ассистентов выступили российские форварды "Миннесоты" Данила Юров и Яков Тренин.

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ, набрав 47 очков в 35 матчах. "Коламбус" идет на восьмой строчке в Столичном дивизионе, на счету команды 34 очка после 34 встреч.

В следующем матче "Миннесота" 20 декабря дома примет "Эдмонтон", "Коламбус" днем позднее на выезде встретится с "Анахаймом".