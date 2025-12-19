Бондарь пожелал успеха в сборной России землячке Лыскун

Оба спортсмена являются уроженцами Луганска

Александр Бондарь © Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Александр Бондарь, до 2015 года представлявший Украину, будет рад успехам Софии Лыскун, с которой тренировался в Луганске, в составе сборной России. Об этом он рассказал ТАСС.

4 декабря стало известно, что уроженка Луганска Лыскун, также специализирующаяся в прыжках в воду, отказалась от украинского гражданства и приняла российское, сославшись на некомпетентность бывших тренеров и дискриминацию из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами.

"Я знаю и помню Софию Лыскун, так как мы из одного города - Луганска. Но на тот момент, когда я тренировался в Луганске, она была очень маленькая, - сказал Бондарь. Сейчас мы иногда на соревнованиях встречаемся, общаемся, можем поговорить о спорте и вообще о жизни. Буду рад, если у Софии все получится [в сборной России]".

Лыскун 23 года, она стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте. Также в ее активе две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Европы по водным видам спорта. На европейских первенствах по прыжкам в воду в ее активе две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.