Зеленский лишил государственных стипендий восьмерых спортсменов

В их числе олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка

Редакция сайта ТАСС

Сергей Бубка © Fernando de Dios/ Getty Images

ТАСС, 19 декабря. Владимир Зеленский подписал указ о лишении восьмерых спортсменов выплат по государственным стипендиями. В их число вошли олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка и четырехкратная победительница Игр в плавании Яна Клочкова.

Документы опубликованы на официальном сайте Зеленского. Причина упразднения стипендий не указывается. Выплат лишатся спортсмены, завершившие профессиональную карьеру.

Бубке 62 года, на Играх 1988 года он стал чемпионам по прыжкам с шестом в составе сборной СССР. Он является шестикратным чемпионом мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997). Бубка первым в мире прыгнул с шестом выше шести метров. С 2005 по 2022 год он возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины.

Клочковой 43 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На Олимпийских играх в Сиднее спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием.