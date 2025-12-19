Сийярто: Венгрия против дискриминации спортсменов по политическим причинам

Глава МИД республики отметил, что в большинстве видов спорта российские спортсмены входят в число сильнейших

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Венгрия считает недопустимым смешение политики и спорта и выступает категорически против дискриминации спортсменов по политическим причинам. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Позиция Венгрии предельно ясна: мы не приемлем никакого смешения геополитики и спорта. Для нас очевидно, что единственным условием участия спортсмена или команды в каком-либо спортивном мероприятии являются их достижения и выполнение квалификационных требований. Мы категорически против политической дискриминации спортсменов и команд на любых спортивных мероприятиях", - сказал он.

Министр отметил, что в большинстве видов спорта российские спортсмены входят в число сильнейших. "В отсутствие российских спортсменов результат [соревнований] не вполне объективен. Участие российских атлетов позволяет составить гораздо более реалистичное представление о достижениях", - убежден Сийярто.

Он добавил, что Будапешт приветствует заявления президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, которая выступила в поддержку всеобщего участия спортсменов в Олимпийских играх. "Мы полностью поддерживаем ее подход и надеемся, что международные [спортивные] федерации прислушаются к ней, и мы сможем положить конец дискриминации спортсменов по политическим причинам", - подчеркнул венгерский министр.

Ковентри ранее призвала правительства стран не смешивать спорт и политику, а организаторов соревнований - обеспечить в них участие всех спортсменов. Она также заявила, что МОК верит в объединяющую силу спорта и будет добиваться возможности участия в соревнованиях атлетов со всех уголков мира.